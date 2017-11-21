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18:10 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвая жительница Новополоцка избила контролера автобуса

После прибытия наряда дебоширка не успокоилась, и она ударила контролера в лицо кулаком.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Жительница Новополоцка стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту драки с контролером в общественном транспорте, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.

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Инцидент между пассажиром и ревизором произошел при проверке проездных документов на одном из маршрутов — у ехавшего в автобусе мужчины не оказалось билета.

«Ревизор потребовала заплатить штраф, в разговор вмешалась родственница безбилетника 53-летняя женщина. Будучи изрядно навеселе, она рьяно защищала мужчину», — сказали в УВД.

По информации правоохранителей, поскольку конфликт уладить не удалось, контролер вызвала на место происшествия милицию.

При этом даже после прибытия наряда дебоширка не успокоилась, и она ударила контролера в лицо кулаком.

В УВД также сообщили, что в отношении жительницы Новополоцка было возбуждено уголовное дело.

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