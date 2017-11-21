Нетрезвая жительница Новополоцка избила контролера автобуса
После прибытия наряда дебоширка не успокоилась, и она ударила контролера в лицо кулаком.
После прибытия наряда дебоширка не успокоилась, и она ударила контролера в лицо кулаком.
МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Жительница Новополоцка стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту драки с контролером в общественном транспорте, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент между пассажиром и ревизором произошел при проверке проездных документов на одном из маршрутов — у ехавшего в автобусе мужчины не оказалось билета.
«Ревизор потребовала заплатить штраф, в разговор вмешалась родственница безбилетника 53-летняя женщина. Будучи изрядно навеселе, она рьяно защищала мужчину», — сказали в УВД.
По информации правоохранителей, поскольку конфликт уладить не удалось, контролер вызвала на место происшествия милицию.
При этом даже после прибытия наряда дебоширка не успокоилась, и она ударила контролера в лицо кулаком.
В УВД также сообщили, что в отношении жительницы Новополоцка было возбуждено уголовное дело.