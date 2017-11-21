Плоты с белорусскими сигаретами обнаружили в Литве на Нерисе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Литовские пограничники обнаружили контрабандный груз белорусских сигарет на реке Нерис, сообщила во вторник Погранслужба Литвы.

Сотрудники погранслужбы увидели два связанных плота в Шевченковском районе с помощью системы видеонаблюдения.

«Предполагается, что два плота с 2,7 тысячами упаковок сигарет были отправлены с белорусского берега», — отметили пограничники.

На плотах были установлены GPS-датчики, с помощью которых контрабандисты отслеживали перемещение груза.