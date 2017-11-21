Плоты с белорусскими сигаретами обнаружили в Литве на Нерисе
Всего на двух плотах находилось около трех тысяч пачек нелегальной табачной продукции.
Всего на двух плотах находилось около трех тысяч пачек нелегальной табачной продукции.
МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Литовские пограничники обнаружили контрабандный груз белорусских сигарет на реке Нерис, сообщила во вторник Погранслужба Литвы.
Сотрудники погранслужбы увидели два связанных плота в Шевченковском районе с помощью системы видеонаблюдения.
«Предполагается, что два плота с 2,7 тысячами упаковок сигарет были отправлены с белорусского берега», — отметили пограничники.
На плотах были установлены
В связи с инцидентом начато административное расследование. Погранслужба отмечает, что попытки переправить контрабанду по реке из Беларуси в Литву происходят регулярно.