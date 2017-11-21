Сенатор Керимов задержан в Ницце

«Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», — сообщили в дипмиссии."Сразу после поступления информации о произошедшем, — добавили в дипмиссии, — в аэропорт Ниццы выехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер. Они немедленно прибыли в аэропорт и добились встречи с Керимовым, это было около 03:30 ночи (05:30 мск)".

Какие обвинения выдвинуты французской стороной в адрес Керимова, официально пока не сообщается. Сенатор в настоящий момент находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.