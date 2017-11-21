Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Вооруженные люди не выполняют приказ главы ЛНР покинуть центр
Суд наказал Польшу штрафом в €100 тыс. в день за Беловежскую Пущу
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Появились подробности центра захвата Луганска неизвестными – СМИ
Карасев сказал о поддержке Путиным обмена пленных
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Скончался Михаил Задорнов
20:28 (мск), источник: ТАСС

Сенатор Керимов задержан в Ницце

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницца на юге страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе посольства РФ во Франции.

«Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», — сообщили в дипмиссии."Сразу после поступления информации о произошедшем, — добавили в дипмиссии, — в аэропорт Ниццы выехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер. Они немедленно прибыли в аэропорт и добились встречи с Керимовым, это было около 03:30 ночи (05:30 мск)".

Какие обвинения выдвинуты французской стороной в адрес Керимова, официально пока не сообщается. Сенатор в настоящий момент находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.

«В настоящее время все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка», — указали в посольстве.

6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кремль прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Отец Захарченко заявил, что заработал состояние "как Березовский"
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
Спикер парламента Зимбабве объявил об отставке Роберта Мугабе
Жириновский примет участие в выборах президента России
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре Форвард «Зенита» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании и принял участие в обеих играх
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь