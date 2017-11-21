Сенатор Керимов задержан в Ницце
ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницца на юге страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в
ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницца на юге страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в
«Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», — сообщили в дипмиссии."Сразу после поступления информации о произошедшем, — добавили в дипмиссии, — в аэропорт Ниццы выехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе
«В настоящее время все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка», — указали в посольстве.