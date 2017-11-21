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20:40 (мск), источник: Sputnik.md

Подробности дела о ДТП с «пьяным младенцем»: что говорят прокуроры

Молдавская общественность кипит от возмущения после новости о том, что в крови у четырехмесячного мальчика, которого летом в коляске сбила машина, найден алкоголь: прокуроры сообщили, что они намерены требовать в суде.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Повторная экспертиза по делу о наезде автомобиля в селе Берзоая на четырехмесячного ребенка, в крови которого затем обнаружили 0,44 промилле алкоголя, проводиться не будет, заявил во вторник начальник прокуратуры Штефан-Водэ Петр Тофан.

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Инцидент произошел 20 августа. 21-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил коляску с ребенком, которая находилась на обочине сельской дороги. Четырехмесячный мальчик скончался по дороге в больницу от полученных травм.

«В крови младенца обнаружили 0,44 промилле алкоголя. Повторную экспертизу нет смысла назначать, потому что это не повлияет ни на квалификацию деяния, совершенного обвиняемым, это вообще ни на что не влияет», — сказал прокурор.

По его словам, местный житель, который находился за рулем в момент наезда, находится в статусе обвиняемого. «Будем требовать, чтобы он был признан виновным и осужден на срок, предусмотренный законом», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что дело проходит по двум статьям Уголовного кодекса. Речь едет о статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством», что привело к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения, санкции предусматривают четыре-восемь лет тюрьмы, а также о статье «Оставление места транспортного происшествия», предусматривающей штраф в 550−850 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный сроком до двух лет.

Ранее бабушка погибшего мальчика в комментарии Sputnik, она не исключает, что произошел сговор в пользу подозреваемого. По ее мнению, таким образом обидчики пытаются бросить тень на мать ребенка, так как она кормила малыша грудью. «Получается, что из мамы хотят сделать алкоголика. Мол, она невменяема и оставила коляску. Это делается, чтобы снизить срок подсудимому», — заявила она.

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