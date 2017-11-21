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21:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Участник ДТП, в котором алматинка лишилась ног, вину не признает

В Алматы продолжается судебный процесс по делу об аварии, в которой Екатерина Парафиева лишилась ног. Водитель Toyota Camry сегодня несколько раз заявил, что его пытаются сделать виновным, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

«Изначально меня делали виноватым, согласно показаний водителя автобуса, хотя он вообще не писал. Они сидели там, обсуждали. И вы изначально меня сделали виновным. Этот человек, которого вообще не было в момент ДТП, писал под диктовку инспектора», —заявил водитель Toyota Camry Улан Абдуалиев.

Улан Абдуалиев рассказал, что в тот день он попытался объехать сломанную решетку ливневки и машину Парафиевой. В этот момент автобус врезался в его автомобиль. Тогда, если верить материалам следствия, машину откинуло, и она зажала двух женщин. ДТП произошло в начале лета. Тогда после наезда на люк у Honda Екатерины Парафиевой пробило колесо. Она едва успела выйти из машины, как в этот момент на нее налетела иномарка. 32-летней девушке ампутировали ноги. И теперь она требует 20 миллионов тенге с троих ответчиков: шофера Toyota, хозяина и водителя автобуса. Все они вину за трагедию не признают.

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