Участник ДТП, в котором алматинка лишилась ног, вину не признает

«Изначально меня делали виноватым, согласно показаний водителя автобуса, хотя он вообще не писал. Они сидели там, обсуждали. И вы изначально меня сделали виновным. Этот человек, которого вообще не было в момент ДТП, писал под диктовку инспектора», —заявил водитель Toyota Camry Улан Абдуалиев.

Улан Абдуалиев рассказал, что в тот день он попытался объехать сломанную решетку ливневки и машину Парафиевой. В этот момент автобус врезался в его автомобиль. Тогда, если верить материалам следствия, машину откинуло, и она зажала двух женщин. ДТП произошло в начале лета. Тогда после наезда на люк у Honda Екатерины Парафиевой пробило колесо. Она едва успела выйти из машины, как в этот момент на нее налетела иномарка. 32-летней девушке ампутировали ноги. И теперь она требует 20 миллионов тенге с троих ответчиков: шофера Toyota, хозяина и водителя автобуса. Все они вину за трагедию не признают.