Свердловская полиция назвала имена автоинспекторов, сгоревших в ДТП
При аварии на трассе Полевской — Полдневая погибли старшие сержанты полиции Александр Пузиков и Артем Ваккер.
При аварии на трассе Полевской — Полдневая погибли старшие сержанты полиции Александр Пузиков и Артем Ваккер.
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После этого связь с экипажем прервалась. Прибывший в район погони наряд обнаружил перевернутый патрульный автомобиль. К приезду стражей порядка он горел. На встречной полосе стоял ВАЗ-2107, в котором находились двое раненых. Оба они были госпитализированы.
«Остаться безнаказанным “гонщику” не удалось. На 12 километре этой же трассы его задержал другой наряд. Нарушителем оказался неработающий гражданин 1996 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него органами внутренних дел возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — сказал Валерий Горелых Для разбирательства на место ДТП выехало руководство регионального УГИБДД.