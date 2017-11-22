Свердловская полиция назвала имена автоинспекторов, сгоревших в ДТП

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что авария с участием экипажа ДПС произошла после 16.25. В это время в полицию поступило сообщение от автоинспекторов о преследовании автомобиля ВАЗ-2108.

После этого связь с экипажем прервалась. Прибывший в район погони наряд обнаружил перевернутый патрульный автомобиль. К приезду стражей порядка он горел. На встречной полосе стоял ВАЗ-2107, в котором находились двое раненых. Оба они были госпитализированы.