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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашли 14-летнюю девочку, пропавшую после свидания

К счастью, с ней все в порядке.

14-летняя Любовь пропала в Воронеже 20 ноября. Об этом сообщили волонтеры посково-спасательного отряда «Воронежец». А уже 21 ноября девочка была найдена. Об этом опять же сообщили участники волонтерского отряда.

Напомним, девочка ушла в школу (№ 8, расположенная на Москвском проспекте, 16). После занятий, в два часа дня, она встретилась с молодым человеком и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родители ничего не знали о местонахождении ребенка.

К счастью, ничего страшного с школьницей не случилось. Она жива и здорова. По одной из версий, она просто решила продлить свидание.

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