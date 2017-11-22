В Воронеже нашли 14-летнюю девочку, пропавшую после свидания

14-летняя Любовь пропала в Воронеже 20 ноября. Об этом сообщили волонтеры посково-спасательного отряда «Воронежец». А уже 21 ноября девочка была найдена. Об этом опять же сообщили участники волонтерского отряда.

Напомним, девочка ушла в школу (№ 8, расположенная на Москвском проспекте, 16). После занятий, в два часа дня, она встретилась с молодым человеком и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родители ничего не знали о местонахождении ребенка.