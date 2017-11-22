В Воронеже нашли 14-летнюю девочку, пропавшую после свидания
К счастью, с ней все в порядке.
К счастью, с ней все в порядке.
14-летняя Любовь пропала в Воронеже 20 ноября. Об этом сообщили волонтеры
Напомним, девочка ушла в школу (№ 8, расположенная на Москвском проспекте, 16). После занятий, в два часа дня, она встретилась с молодым человеком и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родители ничего не знали о местонахождении ребенка.
К счастью, ничего страшного с школьницей не случилось. Она жива и здорова. По одной из версий, она просто решила продлить свидание.