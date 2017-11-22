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00:23 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане с начала отопительного сезона 16 человек погибли в результате пожаров

В Казахстане с начала отопительного сезона, 15 октября и по 17 ноября по республике зарегистрировано 16 погибших в результате пожаров в жилом секторе. Об этом сообщил заместитель МВД РК Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК посвященной готовности органов гражданской защиты к зимнему периоду, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации Юрия Ильина, с начала отопительного сезона в Казахстане зарегистрировано 16 погибших в результате пожаров, а также факты гибели 4-х человек по причине отравления угарным газом без возникновения пожара.

Как отметил Юрий Ильин, всего по республике на сегодняшний день зафиксировано 18 случаев отравления угарным газом. В целом, по вышеназванным причинам травмировано 79 человек, из них 20 детей.

«К основным причинам пожаров в быту относятся неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, шалость детей с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов», — сказал спикер.

По его данным, организовано более 4 тыс. рейдов с проведением инструктажей с населением, проживающим в частных жилых секторах с выдачей памяток, листовок по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Заместитель министра МВД порекомендовал населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

Юрий Ильин подчеркнул, что в МВД на случай осложнения обстановки, связанной с чрезвычайной ситуацией зимнего периода, создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью более 12 тыс.человек личного состава и порядка 2 тыс. единиц техники.

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