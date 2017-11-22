В Казахстане с начала отопительного сезона 16 человек погибли в результате пожаров

Источник: Newtimes.kz

По информации Юрия Ильина, с начала отопительного сезона в Казахстане зарегистрировано 16 погибших в результате пожаров, а также факты гибели 4-х человек по причине отравления угарным газом без возникновения пожара.

Как отметил Юрий Ильин, всего по республике на сегодняшний день зафиксировано 18 случаев отравления угарным газом. В целом, по вышеназванным причинам травмировано 79 человек, из них 20 детей.

«К основным причинам пожаров в быту относятся неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, шалость детей с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов», — сказал спикер.

По его данным, организовано более 4 тыс. рейдов с проведением инструктажей с населением, проживающим в частных жилых секторах с выдачей памяток, листовок по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Заместитель министра МВД порекомендовал населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.