Очевидец устроил погоню за водителем, сбившим мужчину насмерть в Актобе
В Актобе очевидец ДТП устроил погоню за водителем внедорожника, который насмерть сбил пешехода, сообщает «Диапазон».
В Актобе очевидец ДТП устроил погоню за водителем внедорожника, который насмерть сбил пешехода, сообщает «Диапазон».
Трагедия произошла вечером 21 ноября по улице Есет батыра. Водитель Nissan
«Водитель, сбивший человека, вышел (из машины) и подошел к человеку. Данный гражданин в синей куртке и бейсболке посмотрел на него (пешехода) мертвым грузом, пару раз плюнул в сторону, после чего развернулся и направился к своей машине», — рассказал очевидец ДТП Наиль.
После этого, по словам очевидца, машина тронулась и поехала вдоль дороги и обувного магазина, затем выехала на дорогу и понеслась в сторону улицы Молдагуловой. Мужчина вместе с другом остановил попутку и бросился преследовать лихача. Вскоре потенциального нарушителя догнали и задержали.