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00:29 (мск), источник: Tengrinews

Очевидец устроил погоню за водителем, сбившим мужчину насмерть в Актобе

В Актобе очевидец ДТП устроил погоню за водителем внедорожника, который насмерть сбил пешехода, сообщает «Диапазон».

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла вечером 21 ноября по улице Есет батыра. Водитель Nissan X-trail на высокой скорости сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и протащил его несколько метров. Как рассказал очевидец ДТП, он вместе с другом подошел к пострадавшему, чтобы оказать первую помощь, но его уже было не спасти.

«Водитель, сбивший человека, вышел (из машины) и подошел к человеку. Данный гражданин в синей куртке и бейсболке посмотрел на него (пешехода) мертвым грузом, пару раз плюнул в сторону, после чего развернулся и направился к своей машине», — рассказал очевидец ДТП Наиль.

После этого, по словам очевидца, машина тронулась и поехала вдоль дороги и обувного магазина, затем выехала на дорогу и понеслась в сторону улицы Молдагуловой. Мужчина вместе с другом остановил попутку и бросился преследовать лихача. Вскоре потенциального нарушителя догнали и задержали.

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