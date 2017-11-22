Очевидец устроил погоню за водителем, сбившим мужчину насмерть в Актобе

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла вечером 21 ноября по улице Есет батыра. Водитель Nissan X-trail на высокой скорости сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и протащил его несколько метров. Как рассказал очевидец ДТП, он вместе с другом подошел к пострадавшему, чтобы оказать первую помощь, но его уже было не спасти.

«Водитель, сбивший человека, вышел (из машины) и подошел к человеку. Данный гражданин в синей куртке и бейсболке посмотрел на него (пешехода) мертвым грузом, пару раз плюнул в сторону, после чего развернулся и направился к своей машине», — рассказал очевидец ДТП Наиль.