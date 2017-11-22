Спектакль под названием «Дело Захарченко»: его женщины, сварщик-финэксперт и обморочный адвокат

Источник: РИА "Новости"

Скитания по чужим квартирам, поучительная история газоэлектросварщика и обморок адвоката. Этим запомнились два дня слушаний по делу об имуществе Дмитрия Захарченко. Прокуратура в суде требует обратить деньги и другую собственность полковника в доход государства.

Основные действующие лица: прокурор Сергей Бочкарев, полковник Дмитрий Захарченко, муж его сестры Владимир Разгонов (в квартире сестры на Ломоносовском проспекте как раз и нашли 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и 342 млн рублей, а также золотой слиток массой полкилограмма), отец одной из любовниц полковника Владимир Пестриков.

Эта пьеса о любви, о деньгах и несчастной доле. Началась она с монолога главного героя — по видеосвязи из СИЗО. Дмитрий Захарченко поведал публике, что не знает, откуда в квартире появились деньги, и не имеет отношения к недвижимости его родственников. Судьба простого полковника: у него даже нет собственного жилья.



Сцена первая. Монолог полковника Дмитрия Захарченко:

Не нужно никаких других аргументов в пользу того, что я не мог купить все эти квартиры, я столько не заработал. Если у человека нет своего жилья, то он скитается по чужим углам, где его приютят. Проживал, например, на Якиманке с дочерью Ульяной и Мариной Семыниной… Иногда останавливался у отца.

Мария Семынина — это бывшая гражданская жена полковника и мать его дочери. У Захарченко была и законная супруга — Яна Саратовцева. Мария, неофициальная жена, однажды узнала, что Дмитрий делает официальной жене дорогие подарки, и упрекнула его, что ей с дочерью он таких подарков не делает. Об этом она писала полковнику в SMS, а тайну переписки на суде раскрыл прокурор Сергей Бочкарев.

Она, зная об этой супруге (а эта супруга в качестве одного из соответчиков привлечена по делу), зная о том, какие он приобрел ей бриллианты, как она называла, апартаменты в туристических поездках, ну и о других благах, которыми он ее одарил, она ему высказывала, почему семья и, в частности, ее дочь не получают столь значимых подарков от него. Сергей Бочкарев прокурор

Вскоре на судебной сцене появился муж сестры полковника Владимир Разгонов. Родственник, в отличие от Захарченко, признался, что деньги в квартире, скорее всего, принадлежат ему, потому что он успешный бизнесмен. Еще в 1980-х годах зарабатывал миллионы долларов на Украине, где у него были кинотеатры (ранее сообщалось о видесалонах), да и сейчас не потерял предпринимательский талант.



Сцена вторая. Действующие лица: прокурор и муж сводной сестры полковника Захарченко Владимир Разгонов:

Владимир Разгонов: Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать. Хорошо зарабатывал до армии и после армии. Около 15 млн долларов был доход. Это было еще до армии, с 1987 по 1989 годы. И сейчас мог бы легко заработать деньги, если не будет трогать налоговая. Мне четыре месяца нужно, чтобы сделать 1,5 млн долларов. У меня времени мало, я обычно занят, а не стою тут перед вами распинаюсь.



Сергей Бочкарев: А деньги, которые на Ломоносовском проспекте хранились, они случайно вам не принадлежат?



Владимир Разгонов: Я не знаю. Нужно у жены спросить. Скорее всего, да.

Разгонов произносил эти слова с серьезным лицом, а прокурор смеялся. Но вскоре пришел черед другим эмоциям. В суде появился отец одной из любовниц Захарченко газоэлектросварщик Владимир Пестриков. Он рассказал, что как-то встретил на Ленинградском вокзале знакомую дочери, которая передала ему 14 млн евро и попросила газоэлектросварщика купить на эти деньги ей виллу на Кипре. Виллу Пестриков купить не успел, но зато перевел эти деньги в доллары. Их в рамках «дела Захарченко» арестовали.



Сцена третья. Действующие лица: прокурор и отец одной из любовниц полковника Захарченко Анастасии Пестриковой Владимир Пестриков.

Сергей Бочкарев: А почему тогда вклад был в долларах? Ведь на Кипре — евро?



Владимир Пестриков: Но «Брекзит» же!



Сергей Бочкарев: Так «Брекзит» Великобритании касался…



Владимир Пестриков: Я вам как газоэлектросварщик скажу, что деньги лучше хранить в долларах.

Сам Дмитрий Захарченко, кроме как о своих скитаниях, больше ничего не сказал, только смотрел на собравшихся своим знаменитым задумчивым взглядом. Двухдневный спектакль продолжался 20 часов и закончился тем, что адвокат еще одной из любовниц Захарченко упал в обморок.

Но так и не дан ответ на вопрос: откуда деньги? Причем в квартире нашли упаковки долларов с печатью Федрезерва. И, как писали СМИ, у США спрашивали, кто заказал валюту, и американский центробанк якобы ответил — некие российские банки. А далее — неизвестность. У «дела Дмитрия Захарченко» пока открытый финал. Драматурги так делают специально, чтобы зрители задумались о жизни.