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09:21 (мск), источник: Югополис

Летевший в Сочи самолет экстренно приземлился в Краснодаре

​Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре из-за сильного ветра. Об этом «Югополису» сообщили в компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами региона.

— Вечером 21 ноября в международном аэропорту Сочи на прилет задержан один авиарейс. Причиной задержки стали метеоусловия в районе аэропорта — сильный ветер. Самолет, следовавший из Москвы, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре, — сообщил собеседник «Югополиса».

Как сообщал «Югополис», вечером 21 ноября в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков. Резкое ухудшение погоды прогнозируется на территории всей Кубани.

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