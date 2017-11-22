Летевший в Сочи самолет экстренно приземлился в Краснодаре
Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре
Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре
— Вечером 21 ноября в международном аэропорту Сочи на прилет задержан один авиарейс. Причиной задержки стали метеоусловия в районе аэропорта — сильный ветер. Самолет, следовавший из Москвы, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре, — сообщил собеседник «Югополиса».
Как сообщал «Югополис», вечером 21 ноября в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение