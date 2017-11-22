Прокуроры Хабаровского края нашли сайт по продаже семян конопли
Суд принял решение закрыть портал с запрещённой информацией.
Суд принял решение закрыть портал с запрещённой информацией.
В Хабаровском крае правоохранители обнаружили сайт, через который злоумышленники продавали всем желающим наркотики. Любой пользователь интернета мог зайти на портал и приобрести семена конопли.
Ресурс обнаружил и. о. прокурора Ульчского района. Руководитель надзорного ведомства обратился в суд с заявлением об ограничении доступа к сайту, на котором пропагандировалось употребление наркотических средств, изготовленных из конопли. Там же можно было приобрести семена этого растения.
По информации
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Например, сотрудники надзорного ведомства в Комсомольском районе мониторили интернет и обнаружили, что на двух порталах в открытом доступе неизвестные предлагали всем желающим купить наркотики и потенциально опасные психоактивные вещества: «кристаллы», «скорость» и так далее. Кроме того, запрещённые вещества распространяют через