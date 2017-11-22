Прокуроры Хабаровского края нашли сайт по продаже семян конопли

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили сайт, через который злоумышленники продавали всем желающим наркотики. Любой пользователь интернета мог зайти на портал и приобрести семена конопли.

Ресурс обнаружил и. о. прокурора Ульчского района. Руководитель надзорного ведомства обратился в суд с заявлением об ограничении доступа к сайту, на котором пропагандировалось употребление наркотических средств, изготовленных из конопли. Там же можно было приобрести семена этого растения.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. Прокуратура направила решение в управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу, чтобы ресурс включили в реестр сайтов с информацией, распространение которой в России запрещено.