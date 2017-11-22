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06:42 (мск), источник: Интерфакс

Присяжные предъявили обвинения организатору теракта на Манхеттене

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Жюри присяжных вынесло обвинительное заключение в отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который совершил теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке, сообщает телеканал Sky News.

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«Большое жюри федерального суда обвинило Сайфулло Саипова в терроризме и убийстве», — говорится в сообщении.

Теперь Саипов должен предстать перед судом.

31 октября в Нью-Йорке грузовик под управлением Саипова выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более 10 пострадали. Иммигрант из Узбекистана признался следователям, что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Полиция Нью-Йорка: Саипов планировал теракт несколько недель
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1 ноября© Ньюстюб
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