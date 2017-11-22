Присяжные предъявили обвинения организатору теракта на Манхеттене
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Жюри присяжных вынесло обвинительное заключение в отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который совершил теракт на Хэллоуин в
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Жюри присяжных вынесло обвинительное заключение в отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который совершил теракт на Хэллоуин в
«Большое жюри федерального суда обвинило Сайфулло Саипова в терроризме и убийстве», — говорится в сообщении.
Теперь Саипов должен предстать перед судом.
31 октября в