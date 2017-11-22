Присяжные предъявили обвинения организатору теракта на Манхеттене

31 октября в Нью-Йорке грузовик под управлением Саипова выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более 10 пострадали. Иммигрант из Узбекистана признался следователям, что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).