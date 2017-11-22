Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Иркутске
В салоне маршрутки находилось восемь человек.
В салоне маршрутки находилось восемь человек.
В ДТП с участием маршрутки на объездной дороге в микрорайоне
Авария произошла во вторник, 21 ноября.
По данным полиции, женщина за рулем Mark II выезжала со Второго Советского переулка и не справилась с управлением, машину развернуло поперек дороги. В этот момент по трассе ехал микроавтобус, он врезался в иномарку и опрокинулся. В салоне маршрутки находилось восемь человек, уточнили в
На месте работали три экипажа ГИБДД.