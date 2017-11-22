Полеты Л-410 в Хабаровском крае приостановлены
До окончания расследования МАК полеты будут выполняться на Ан-24, Ан-26 и Ми-8.
До окончания расследования МАК полеты будут выполняться на Ан-24, Ан-26 и Ми-8.
В Хабаровском крае решено приостановить полеты на самолетах Л-410 до выяснения причин катастрофы в Нелькане.
В адрес КГУП «Хабаровские авиалинии» поступило предписание Управления государственного авиационного надзора по ДФО о приостановке эксплуатации воздушных судов Л-410 (с правом принятия решения о возобновлении полетов КГУП «Хабаровские авиалинии»), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию министерства промышленности и транспорта региона. Кроме того, от Дальневосточного межрегионального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступила радиограмма, в которой предложено выполнять полеты на других воздушных судах.
Комиссия с представителями Межгосударственного авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта края,
В связи с вышеизложенным решено до окончательных выводов МАК и решения Росавиации приостановить полеты на воздушных судах Л-410 в Богородское, Чегдомын, Совгавань, Комсомольск, имеющие наземное транспортное сообщение.
Полеты в Николаевск, Охотск, Нелькан будут продолжены на самолетах Ан-24, Ан-26 КГУП «Хабаровские авиалинии».
Полеты в Аян, Чумикан, Херпучи планируется выполнять из
Потенциальные перевозчики — (ООО «Дальнереченск-авиа, АК «Восток») готовы организовать перевозки на вертолетах Ми-8 из
Авиатоплива в северных аэропортах достаточно для организации полетов на вертолетах Ми-8.
Решение о возобновлении полетов Л-410 будет принято после окончания расследования МАК.
Напомним, в Хабаровском крае эксплуатируется на данный момент 3 самолета Л-410.