Полеты Л-410 в Хабаровском крае приостановлены

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае решено приостановить полеты на самолетах Л-410 до выяснения причин катастрофы в Нелькане.

В адрес КГУП «Хабаровские авиалинии» поступило предписание Управления государственного авиационного надзора по ДФО о приостановке эксплуатации воздушных судов Л-410 (с правом принятия решения о возобновлении полетов КГУП «Хабаровские авиалинии»), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию министерства промышленности и транспорта региона. Кроме того, от Дальневосточного межрегионального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступила радиограмма, в которой предложено выполнять полеты на других воздушных судах.

Читайте также Следствие оставило две версии по делу крушения самолета L-410 в Хабаровском крае

Комиссия с представителями Межгосударственного авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта края, завода-изготовится воздушных судов из Чехии, будет доставлена в Нелькан сегодня, 22 ноября, для проведения анализа авиакатастрофы и принятия решения по доставке двигателя самолета на завод LET Airсraft Industries.

В связи с вышеизложенным решено до окончательных выводов МАК и решения Росавиации приостановить полеты на воздушных судах Л-410 в Богородское, Чегдомын, Совгавань, Комсомольск, имеющие наземное транспортное сообщение.

Полеты в Николаевск, Охотск, Нелькан будут продолжены на самолетах Ан-24, Ан-26 КГУП «Хабаровские авиалинии».

Полеты в Аян, Чумикан, Херпучи планируется выполнять из Николаевска-на-Амуре на вертолетах Ми-8 с привлечением других эксплуатантов.

Потенциальные перевозчики — (ООО «Дальнереченск-авиа, АК «Восток») готовы организовать перевозки на вертолетах Ми-8 из Николаевска-на-Амуре в Аян 1 раз в неделю, Чумикан 2 раза в неделю, Херпучи 1 раз в 2 недели. При необходимости будут организованы дополнительные рейсы. Тариф для пассажиров не изменится. Перевозчик будет определен на конкурсной основе.

Авиатоплива в северных аэропортах достаточно для организации полетов на вертолетах Ми-8.

Решение о возобновлении полетов Л-410 будет принято после окончания расследования МАК.