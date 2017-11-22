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04:11 (мск), источник: РБК

В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу

На окраине Тбилиси спецсназ начал контртеррористическую операцию по задержанию предполагаемых террористов. Бойцы спецотряда окружили и оцепили здание, где находятся подозреваемые. Они, в свою очередь, начали отстреливаться.

На юге грузинской столицы Тбилиси сотрудники правоохранительных органов открыли огонь во время спецоперации по задержанию подозреваемых в терроризме, сообщает Rustavi2.

Как следует из заявления Службы госбезопасности Грузии, которое цитирует телеканал, бойцы спецназа окружили подозреваемых, которые заперлись в одной из квартир многоэтажного дома. Предполагаемые террористы открыли огонь по правоохранителям.

В республиканской полиции заверили, что обеспечивают безопасность жителей этого дома и близлежащих территорий.

Спустя два часа после начала спецоперации правоохранители задержали и арестовали двух человек. По предварительным данным, они не являются гражданами Грузии. Информации о пострадавших нет.

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