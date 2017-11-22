В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу

На юге грузинской столицы Тбилиси сотрудники правоохранительных органов открыли огонь во время спецоперации по задержанию подозреваемых в терроризме, сообщает Rustavi2.

Как следует из заявления Службы госбезопасности Грузии, которое цитирует телеканал, бойцы спецназа окружили подозреваемых, которые заперлись в одной из квартир многоэтажного дома. Предполагаемые террористы открыли огонь по правоохранителям.

В республиканской полиции заверили, что обеспечивают безопасность жителей этого дома и близлежащих территорий.