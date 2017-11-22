Семиклассника и уже зрелого мужчину сбил автомобиль в Хабаровске

Сразу два пешехода, и в их числе учащийся седьмого класса, поплатились в минувший вторник, 21 ноября, за свою глупость: горожане пересекали проезжую часть в неположенном для этого месте. Так, в 07.35 утра по местному времени один из потерпевших попал под колеса автомобиля Тоуота Саldinа в районе дома № 98 на улице Серышева в краевом центре. В результате ДТП 52-летний мужчина получил закрытый перелом малой берцовой кости голени, ушибы, а также ссадины мягких тканей головы. Хабаровчанина доставили во вторую краевую больницу. Несовершеннолетнего горожанина водитель автомобиля Ноndа Еdiх сбил в этот день рано утром в районе дома № 6 на улице Ленина. Тринадцатилетний школьник также пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. В результате удара семиклассник получил ушибы и ссадины головы. Потерпевшего с места аварии доставили во вторую краевую больницу.