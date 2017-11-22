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04:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Семиклассника и уже зрелого мужчину сбил автомобиль в Хабаровске

Оба переходили проезжую часть в неположенном месте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.

Подросток и 52-летний мужчина попали накануне под колеса автотранспорта в Хабаровске. Оба пешехода пересекали дорогу в неположенном для этого месте. Потерпевших доставили в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Сразу два пешехода, и в их числе учащийся седьмого класса, поплатились в минувший вторник, 21 ноября, за свою глупость: горожане пересекали проезжую часть в неположенном для этого месте. Так, в 07.35 утра по местному времени один из потерпевших попал под колеса автомобиля Тоуота Саldinа в районе дома № 98 на улице Серышева в краевом центре. В результате ДТП 52-летний мужчина получил закрытый перелом малой берцовой кости голени, ушибы, а также ссадины мягких тканей головы. Хабаровчанина доставили во вторую краевую больницу. Несовершеннолетнего горожанина водитель автомобиля Ноndа Еdiх сбил в этот день рано утром в районе дома № 6 на улице Ленина. Тринадцатилетний школьник также пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. В результате удара семиклассник получил ушибы и ссадины головы. Потерпевшего с места аварии доставили во вторую краевую больницу.

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