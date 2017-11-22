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05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

40 тысяч заплатит дальневосточник за грубые слова в соцсетях

Сержант запаса в Хабаровском крае в буквальном смысле слова «поплатился» за слова, сказанные в открытой группе в соцсетях.

Как сообщили «Deita.ru» в ВСУ СК России по ВВО, Артем Фадеев 2 февраля 2017 года, находясь в городе Вяземский Хабаровского края, на мобильный телефон записал и отправил в открытую группу «Дорожный контроль — VZM» голосовые и текстовые сообщения, «содержащие слова и выражения, неприличные по форме, выходящие за рамки норм литературного языка, являющиеся оскорбительными по смыслу, содержащие намерение публично унизить и оскорбить представителей власти».

Кроме того, 1 марта 2017 года он же, находясь в Вяземском Хабаровского края, будучи недовольным действиями представителей власти, связанными с исполнением ими своих служебных обязанностей, высказался в их адрес угрозу применения насилия, воспринятую последними реально.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Бикинскому гарнизону признаны судом достаточными для вынесения приговора сержанту запаса Артему Фадееву, который признан виновным в совершении преступлений «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Краснореченским гарнизонным военным судом Артем Фадеев признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Анастасия Качимская.

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