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07:21 (мск), источник: Podrobno.uz

В США предъявили обвинение протаранившему людей уроженцу Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Уроженцу Узбекистана Сейфулло Саипову, который 31 октября протаранил на грузовике людей на Манхеттене, предъявили обвинения в терроризме и убийстве, сообщает минюст США.

Источник: Podrobno.uz

В общей сложности Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

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Обвинительное заключение из 22 пунктов вынесло жюри присяжных, теперь Саипов предстанет перед судом, говорится в документах прокурора Южного округа Нью-Йорка, которое поступило в распоряжение РИА Новости. По двум статьям обвинения Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

В сообщении минюста США отмечается, что Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ, которые он смотрел по телефону. Изначально он задумал преступление еще год назад, а за два месяца до атаки решил ее совершить именно с использованием грузовика, чтобы пострадало как можно больше «невинных гражданских лиц». Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и начал тренироваться управлять ею. .

«Саипов хотел установить флаги ИГ спереди и сзади грузовика во время нападения, но потом передумал, потому что не хотел привлекать к себе внимание. Саипов просил повесить флаг ИГ* в своей больничной палате и заявил, что он хорошо себя чувствует в связи с тем, что сделал», — говорится в сообщении ведомства.

Грузовик, которым управлял Саипов, выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого Саипов вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан и госпитализирован. Жертвами преступления стали восемь человек, 12 человек получили травмы.

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