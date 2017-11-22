В США предъявили обвинение протаранившему людей уроженцу Узбекистана

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В общей сложности Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

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Обвинительное заключение из 22 пунктов вынесло жюри присяжных, теперь Саипов предстанет перед судом, говорится в документах прокурора Южного округа Нью-Йорка, которое поступило в распоряжение РИА Новости. По двум статьям обвинения Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

В сообщении минюста США отмечается, что Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ, которые он смотрел по телефону. Изначально он задумал преступление еще год назад, а за два месяца до атаки решил ее совершить именно с использованием грузовика, чтобы пострадало как можно больше «невинных гражданских лиц». Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и начал тренироваться управлять ею. .

«Саипов хотел установить флаги ИГ спереди и сзади грузовика во время нападения, но потом передумал, потому что не хотел привлекать к себе внимание. Саипов просил повесить флаг ИГ* в своей больничной палате и заявил, что он хорошо себя чувствует в связи с тем, что сделал», — говорится в сообщении ведомства.