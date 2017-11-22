Спасатели эвакуировали 14 человек на пожаре в Саянске
Горела квартира в пятиэтажном доме.
Горела квартира в пятиэтажном доме.
Поздним вечером 20 ноября горел пятиэтажный жилой дом в микрорайоне Строителей в Саянске. Жильцы, которые собирались ложиться спать, почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К приезду спасателей густой дым уже заполнил подъезд. Как выяснилось, пожар начался в квартире на третьем этаже.
— Пожарные с помощью специальных устройств и трехколенной лестницы спасли пять человек, еще восемь жильцов эвакуировали по лестнице подъезда, — сообщает
Пожар мог начаться