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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели эвакуировали 14 человек на пожаре в Саянске

Горела квартира в пятиэтажном доме.

Поздним вечером 20 ноября горел пятиэтажный жилой дом в микрорайоне Строителей в Саянске. Жильцы, которые собирались ложиться спать, почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К приезду спасателей густой дым уже заполнил подъезд. Как выяснилось, пожар начался в квартире на третьем этаже.

— Пожарные с помощью специальных устройств и трехколенной лестницы спасли пять человек, еще восемь жильцов эвакуировали по лестнице подъезда, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Взломав дверь горевшей квартиры, огнеборцы обнаружили в коридоре двоих жильцов. Женщина признаков жизни не подавала, мужчина после реанимационных действий пришел в себя. Его передали врачам скорой помощи.

Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. По словам соседей, хозяева квартиры часто скандалили, выпивали и курили в доме.

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