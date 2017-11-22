Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Вооруженные люди не выполняют приказ главы ЛНР покинуть центр
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
06:22 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин вырубил лес на семь миллионов рублей

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Хабаровчанин «сколотил» бригаду, с которой вырубил более 1600 кубометров берёзы жёлтой, ели, липы и дуба в Нанайском районе. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил семь миллионов рублей. Подчинённые предприимчивого злоумышленника не подозревали о противозаконности своих действий, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Ранее не судимый 37-летний мужчина нанял за вознаграждение вальщика, тракториста и чокировщика, которым предоставил всё необходимое техническое оборудование.

С заявлением в районный отдел полиции обратился директор одного из лесничеств. Он указал правоохранителям на несколько участков, на которых некто незаконно занимался заготовкой древесины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальный срок, грозящий злоумышленнику, до семи лет. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что житель района имени Лазо лишился свободы на три года и три месяца за незаконную рубку леса по предварительному сговору с группой лиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивостокцы обругали любителей зимней рыбалки
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь