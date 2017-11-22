Хабаровчанин вырубил лес на семь миллионов рублей

Хабаровчанин «сколотил» бригаду, с которой вырубил более 1600 кубометров берёзы жёлтой, ели, липы и дуба в Нанайском районе. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил семь миллионов рублей. Подчинённые предприимчивого злоумышленника не подозревали о противозаконности своих действий, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Ранее не судимый 37-летний мужчина нанял за вознаграждение вальщика, тракториста и чокировщика, которым предоставил всё необходимое техническое оборудование.

С заявлением в районный отдел полиции обратился директор одного из лесничеств. Он указал правоохранителям на несколько участков, на которых некто незаконно занимался заготовкой древесины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальный срок, грозящий злоумышленнику, до семи лет. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.