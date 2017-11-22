Пассажир сообщил о бомбе в самолете Пулково — Толмачево
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В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на борту самолета рейса
«Сотрудники
В дальнейшем правоохранители задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался опоздавший пассажир. Таким образом, мужчина хотел задержать авиарейс, что ему удалось. Однако улететь в Новосибирск он не смог — был задержан.
Добавим, что на днях в Новосибирске задержали еще одного лжеминера, которым оказался 40-летний житель Заельцовского района. Он из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из зданий города.
Санкции уголовного кодекса по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подразумевают штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.