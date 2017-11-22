Пассажир сообщил о бомбе в самолете Пулково — Толмачево

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на борту самолета рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, который готовится к вылету из аэропорта Пулково, находится взрывоопасный предмет. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа на транспорте и сотрудники полиции.

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа совместно с полицейскими комплексно обследовали самолет, — сообщили в сообщили в службе Росгвардии. — Тщательно проверены салон, кабина пилотов и технические отсеки. Кроме того, пришлось повторно досматривать всех пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате проведенной проверки опасных предметов обнаружено не было».

В дальнейшем правоохранители задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался опоздавший пассажир. Таким образом, мужчина хотел задержать авиарейс, что ему удалось. Однако улететь в Новосибирск он не смог — был задержан.

Добавим, что на днях в Новосибирске задержали еще одного лжеминера, которым оказался 40-летний житель Заельцовского района. Он из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из зданий города.