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09:32 (мск), источник: VN.ru

Пассажир сообщил о бомбе в самолете Пулково — Толмачево

В Санкт-Петербурге мужчина, опаздывающий на самолет до Новосибирска, позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в самолете. Авиарейс был задержан на два с половиной часа.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на борту самолета рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, который готовится к вылету из аэропорта Пулково, находится взрывоопасный предмет. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа на транспорте и сотрудники полиции.

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа совместно с полицейскими комплексно обследовали самолет, — сообщили в сообщили в службе Росгвардии. — Тщательно проверены салон, кабина пилотов и технические отсеки. Кроме того, пришлось повторно досматривать всех пассажиров, ручную кладь и багаж. В результате проведенной проверки опасных предметов обнаружено не было».

В дальнейшем правоохранители задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался опоздавший пассажир. Таким образом, мужчина хотел задержать авиарейс, что ему удалось. Однако улететь в Новосибирск он не смог — был задержан.

Добавим, что на днях в Новосибирске задержали еще одного лжеминера, которым оказался 40-летний житель Заельцовского района. Он из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из зданий города.

Санкции уголовного кодекса по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подразумевают штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

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