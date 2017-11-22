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06:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Наркомана, который напал на врача скорой помощи, осудят в Хабаровске

Горожанин не считает себя виноватым.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске перед судом предстанет 26-летний мужчина, который отобрал у врача скорой помощи ампулы с наркотическими веществами. На медика безработный горожанин напал в лифте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.

Напомним, инцидент произошел 21 июля. Вечером наркоман заметил во дворе своего дома медика, который приехал на вызов к ребенку. В лифте хабаровчанин стал угрожать работнику скорой помощи, требуя, чтобы тот отдал ему ампулы с морфином и диазепамом. Получив медикаменты и шприцы, молодой человек отправился на общий балкон и сделал себе укол. Позже хабаровчанин утверждал, что зарезать медика он обещал «по приколу».

Свою вину фигурант не признал. Раньше проблем с законом у него не было.

Правоохранители уже закончили расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 3 статьи 229 УК РФ — «Вымогательство наркотических средств». Материалы передали в суд.

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