Наркомана, который напал на врача скорой помощи, осудят в Хабаровске
Горожанин не считает себя виноватым.
Горожанин не считает себя виноватым.
В Хабаровске перед судом предстанет 26-летний мужчина, который отобрал у врача скорой помощи ампулы с наркотическими веществами. На медика безработный горожанин напал в лифте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, инцидент произошел 21 июля. Вечером наркоман заметил во дворе своего дома медика, который приехал на вызов к ребенку. В лифте хабаровчанин стал угрожать работнику скорой помощи, требуя, чтобы тот отдал ему ампулы с морфином и диазепамом. Получив медикаменты и шприцы, молодой человек отправился на общий балкон и сделал себе укол. Позже хабаровчанин утверждал, что зарезать медика он обещал «по приколу».
Свою вину фигурант не признал. Раньше проблем с законом у него не было.
Правоохранители уже закончили расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 3 статьи 229 УК РФ — «Вымогательство наркотических средств». Материалы передали в суд.