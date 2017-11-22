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07:24 (мск), источник: "Российская газета"

Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 доставят в Чехию

Двигатель самолета L-410, который разбился в селе Нелькан 15 ноября, доставят на завод-изготовитель в Чехию для проверки, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

— Сегодня комиссия с представителями авиационного комитета, минтранса, завода-изготовителя из Чехии будет доставлена в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы и принятия решения о доставке двигателя самолета на завод в Чехию, — рассказали агентству в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В среду стало известно о решении местных властей приостановить полеты L-410 в регионе до выяснения причин авиакатастрофы, которая унесла жизни шести человек.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Техническую неисправность и человеческий фактор следователи рассматривают как основные версии случившегося.

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