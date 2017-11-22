Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 доставят в Чехию
Двигатель самолета L-410, который разбился в селе Нелькан 15 ноября, доставят на
Двигатель самолета L-410, который разбился в селе Нелькан 15 ноября, доставят на
— Сегодня комиссия с представителями авиационного комитета, минтранса,
В среду стало известно о решении местных властей приостановить полеты L-410 в регионе до выяснения причин авиакатастрофы, которая унесла жизни шести человек.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Техническую неисправность и человеческий фактор следователи рассматривают как основные версии случившегося.