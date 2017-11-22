Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 доставят в Чехию

— Сегодня комиссия с представителями авиационного комитета, минтранса, завода-изготовителя из Чехии будет доставлена в Нелькан для проведения анализа авиакатастрофы и принятия решения о доставке двигателя самолета на завод в Чехию, — рассказали агентству в пресс-службе правительства Хабаровского края.