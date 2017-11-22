В Красноярском крае бухгалтер 3 года присваивала деньги жителей за коммуналку

В Красноярском крае осудят бухгалтера коммунального предприятия, которая присваивала деньги жителей. Полицейские закончили расследование уголовного дела и передали его в суд.
Как рассказали Newslab.ru в полиции, на использовании служебного положения попалась 34-летняя
В полиции уточнили, что эти деньги на счета жителей не поступали,
Бухгалтера заподозрили ещё в ноябре 2016 года, а в августе 2017 года полицейские получили доказательства. На женщину завели уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», в ближайшее время она предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице — 2 года лишения свободы.