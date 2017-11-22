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07:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае бухгалтер 3 года присваивала деньги жителей за коммуналку

Из-за этого у жителей образовались долги.

В Красноярском крае осудят бухгалтера коммунального предприятия, которая присваивала деньги жителей. Полицейские закончили расследование уголовного дела и передали его в суд.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, на использовании служебного положения попалась 34-летняя бухгалтер-кассир коммунального предприятия посёлка Глядень Назаровского района Красноярского края. С 2013 по 2016 год она не полностью вносила в кассу деньги, которые жители платили за коммунальные услуги. Таким образом она присвоила больше 250 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что эти деньги на счета жителей не поступали, из-за чего у них образовались долги.

Бухгалтера заподозрили ещё в ноябре 2016 года, а в августе 2017 года полицейские получили доказательства. На женщину завели уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», в ближайшее время она предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице — 2 года лишения свободы.

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