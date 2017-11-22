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07:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Похищенная из Актобе девушка познакомилась с женихом в соцсетях

Жуткая история гибели 20-летней Данары Кайып, которая сбежала к жениху в Атырау, дополняется новыми подробностями, передает «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

По словам матери погибшей девушки, Данара познакомилась с будущим мужем в социальных сетях. А весть о том, что у возлюбленного есть жена и дети, украденная невеста узнала от несостоявшегося свекра.

«Когда Данара к ним собиралась, то к ней позвонил отец ее жениха. Он сказал: “Ты нам не нужна, наш сын собирается сойтись со своей первой женой”. А она ответила, что ей Биржан про это ничего не рассказывал», ― рассказывает Инжу Утешева.

Самого так и несостоявшегося жениха Биржана родители Данары видели лишь раз — он помог привезти тело девушки в отчий дом, после чего сразу уехал, не дожидаясь похорон. На вид мужчине около 30 лет, с их дочерью он познакомился в соцсетях.

«О том, что Данара собирается выйти замуж, родители девушки узнали по телефону, когда ее уже «украл» жених. Однако по казахскому обычаю отправлять родственника с вестью о том, что невесту украл ее будущий муж и что нужно готовиться к свадьбе, семье Кайповых никто не собирался.

По словам Инжу Утешевой, мамы погибшей девушки, она еще не была на могиле дочери. Проведать ее, по обычаям, можно будет только после 40 дней.

Напомним, родные невесты, которую накануне украл жених, сообщили, что девушка неожиданно для всех скончалась. Их оповестили со стороны жениха, что необходимо забрать тело девушки на родину.

В пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что данный факт действительно зарегистрирован в ЕРДР, в настоящее время ведется досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

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