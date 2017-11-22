Хабаровчанин загнал свой внедорожник под контейнеровоз

Источник: Губерния онлайн

В Железнодорожном районе Хабаровска внедорожник врезался в стоящий у обочины контейнеровоз. Удар был такой силы, что у «Тойоты Ленд Крузер» повело раму, а у полуприцепа едва не отвалилось колесо, сообщает портал «Губерния».

Авария случилась во вторник вечером на улице Большой, между остановками «Улица Лазо» и «Сбербанк». Пострадали двое — водитель внедорожника и его спутница: у 20-летнего виновника ДТП обнаружили сотрясение мозга и ссадины головы, у девушки — ушибы. По мнению очевидцев, одной из главных причин столкновения стала высокая скорость «Ленд Крузера», который мчался со стороны Воронежской.

Полицейским 53-летний шофер грузовика рассказал, что видел аварию со стороны. Незадолго до ДТП из-за мелкой поломки он припарковал «Хино Профиа» у бордюра; закончив ремонт, мужчина стоял у контейнеровоза и разговаривал с приятелем.