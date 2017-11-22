В Новосибирске водитель протаранил пять машин и уснул
В аварии на улице Станиславского поучаствовали четыре «Тойоты», водитель увезли на медосвидетельствование, рассказали очевидцы.
В аварии на улице Станиславского поучаствовали четыре «Тойоты», водитель увезли на медосвидетельствование, рассказали очевидцы.
В Новосибирске водитель протаранил пять машин и уснул, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла на улице Станиславского примерно в 9 часов утра 22 ноября. Столкнулись шесть автомобилей — Toyota Vista, Toyota Corolla, Lexus RX, Toyota Camry, Nissan Primera и Toyota Corona Premio.
Автомобиль «Toyota Vista» ехал в сторону пл. Труда.
«В районе дома № 3 водитель Висты остановился, поток его начал объезжать. Неожиданно Виста начала движение, сначала поехала вправо, протаранила Короллу, после Лексус, далее поехала влево, где ударила Камри, потом снова вправо, врезавшись в Ниссан. Остановилась Виста, только упершись в Корону Премио», — рассказали очевидцы.
Водитель «Висты» уснул сразу после столкновения. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и «Скорой помощи». По предварительной информации, водитель «Висты» находился в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудники ГИБДД повезли виновника на медосвидетельствование.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.