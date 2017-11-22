В Новосибирске водитель протаранил пять машин и уснул, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Станиславского примерно в 9 часов утра 22 ноября. Столкнулись шесть автомобилей — Toyota Vista, Toyota Corolla, Lexus RX, Toyota Camry, Nissan Primera и Toyota Corona Premio.

Автомобиль «Toyota Vista» ехал в сторону пл. Труда.

«В районе дома № 3 водитель Висты остановился, поток его начал объезжать. Неожиданно Виста начала движение, сначала поехала вправо, протаранила Короллу, после Лексус, далее поехала влево, где ударила Камри, потом снова вправо, врезавшись в Ниссан. Остановилась Виста, только упершись в Корону Премио», — рассказали очевидцы.

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Водитель «Висты» уснул сразу после столкновения. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и «Скорой помощи». По предварительной информации, водитель «Висты» находился в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники ГИБДД повезли виновника на медосвидетельствование.