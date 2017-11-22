В Западной Сибири не наблюдалось повышение радиационного фона
НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Значения радиационного фона в
НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Значения радиационного фона в
Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и
Тем не менее этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.
«В тот момент у нас было все нормально. Никаких превышений радиационного фона на территории Новосибирска, Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай не было. Радиационный фон спокойный», — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае
Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы. В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.