В Западной Сибири не наблюдалось повышение радиационного фона

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню «экстремально высокое загрязнение».

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Тем не менее этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

«В тот момент у нас было все нормально. Никаких превышений радиационного фона на территории Новосибирска, Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай не было. Радиационный фон спокойный», — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае каких-либо изменений радиационного фона ее служба была бы обязана проинформировать об этом.