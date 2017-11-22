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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Казани на пороховом заводе произошел пожар

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в одном из зданий Казанского порохового завода в среду утром, угрозы населению нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Источник: РИА Новости

«В 6.33 мск 22 ноября по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица 1 Мая, происходит возгорание на территории Казанского порохового завода. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли одного из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода. Угрозы для населения Казани нет, ведется мониторинг окружающей среды.

Пожарные подразделения работали по второму номеру вызова. В 6.45 мск пожар был локализован, в 7.05 мск — полная ликвидация пожара.

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