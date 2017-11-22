Налоговый инспектор из Красноярска отправится в колонию за полумиллионную взятку

В Красноярске налоговый инспектор за деньги помогала скрывать нарушения предпринимателей и отправилась на 3,5 года в колонию.

Как пояснили в краевом следственном управлении СК РФ, в сентябре главного налогового инспектора отдела выездных проверок инспекции по Центральному району Красноярска задержали в сентябре прошлого года при получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Женщина обещала, что во время проверки коммерческой фирмы проведет налоговый контроль не в полном объеме, что поможет предпринимателю занизить сумму налогов. После этого женщина должна была получить вторую часть взятки — еще 300 тыс. рублей.