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08:04 (мск), источник: Newslab.ru

Налоговый инспектор из Красноярска отправится в колонию за полумиллионную взятку

Женщину поймали при получении первой части взятки — ей передали 200 тыс. рублей.

В Красноярске налоговый инспектор за деньги помогала скрывать нарушения предпринимателей и отправилась на 3,5 года в колонию.

Как пояснили в краевом следственном управлении СК РФ, в сентябре главного налогового инспектора отдела выездных проверок инспекции по Центральному району Красноярска задержали в сентябре прошлого года при получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Женщина обещала, что во время проверки коммерческой фирмы проведет налоговый контроль не в полном объеме, что поможет предпринимателю занизить сумму налогов. После этого женщина должна была получить вторую часть взятки — еще 300 тыс. рублей.

Собранные следователям доказательства вины инспектора суд счел достаточными для признания ее виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Женщину отправили в колонию общего режима на 3,5 года, а также лишили права 5 лет занимать должности на государственной службе. Пока приговор в законную силу не вступил.

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