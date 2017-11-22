​Джип вдребезги разбил «Ладу» в Екатеринбурге. Есть жертвы

ДТП случилось 21 ноября в 17:15 у дома на улице Мурзинской.

«По предварительным данным, водитель автомашины «Ленд Ровер», двигаясь со стороны улицы Бережной в сторону улицы Трудовой, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Лада Приора», — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В результате ДТП погибла семейная пара в «Ладе» — мужчина 1957 года рождения и его супруга 1954 года рождения.

Шофер иномарки и его пассажиры не пострадали.

«…инспекторами ДПС установлено, что стаж управления… у водителя автомашины “Ленд Ровер” составляет 15 лет», — информирует ГИБДД.

По данному факту идет проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.