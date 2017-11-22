Джип вдребезги разбил «Ладу» в Екатеринбурге. Есть жертвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября, ИА УралПолит.Ru. Внедорожник при столкновении превратил «Ладу Приору» в груду железного хлама. Погибла пожилая семейная пара.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября, ИА УралПолит.Ru. Внедорожник при столкновении превратил «Ладу Приору» в груду железного хлама. Погибла пожилая семейная пара.
ДТП случилось 21 ноября в 17:15 у дома на улице Мурзинской.
«По предварительным данным, водитель автомашины «Ленд Ровер», двигаясь со стороны улицы Бережной в сторону улицы Трудовой, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Лада Приора», — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
В результате ДТП погибла семейная пара в «Ладе» — мужчина 1957 года рождения и его супруга 1954 года рождения.
Шофер иномарки и его пассажиры не пострадали.
«…инспекторами ДПС установлено, что стаж управления… у водителя автомашины “Ленд Ровер” составляет 15 лет», — информирует ГИБДД.
По данному факту идет проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Добавим, что выезд на встречную полосу подвергает опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. По статистике, аварии, произошедшие по этой причине, имеют самые тяжелые последствия. С начала года в Екатеринбурге