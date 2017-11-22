Дело о смерти беременной свердловчанки в ЦРБ поступило в облсуд
Дело о смерти беременной свердловчанки Марины Костроминой в ЦРБ Богдановича поступило в Свердловский областной суд.
Дело о смерти беременной свердловчанки Марины Костроминой в ЦРБ Богдановича поступило в Свердловский областной суд.
Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно картотеке дел суда, дело поступило 17 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, апелляцию на оправдательный приговор Богдановичского городского суда подала прокуратура. На скамье подсудимых — врач
После вынесения оправдательного приговора гособвинение его обжаловало в Свердловском областном суде. Согласно тексту апелляции, он подлежит отмене «в связи с неправильным применением уголовного закона, существенным нарушением норм УПК и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела». При этом, прокурор также просит для медика два года ограничения свободы, но от отбытия наказания считает возможным освободить в связи с истечением срока давности.
Уголовное дело, по которому вынесен оправдательный приговор, органы следствия завели с большим трудом: только после того, как история просочилась в СМИ. Напомним, еще в 2015 году в Богдановичской ЦРБ 36-летняя Марина Костромина, находящаяся на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. Несколько дней женщина провела в больнице, медики пытались сохранить беременность, однако ситуация только ухудшилась. Марине был поставлен диагноз «самопроизвольный выкидыш» и сделан аборт. В этот же день, через несколько часов, женщина умерла от кровотечения и геморрагического шока. У Марины осталась несовершеннолетняя дочь. После того, как детали этого дела попали в СМИ, прокуратура инициировала проверку, а материалы были переданы из полиции в СК. В суд уголовное дело было передано лишь в апреле 2017 года.