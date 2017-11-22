Дело о смерти беременной свердловчанки в ЦРБ поступило в облсуд

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно картотеке дел суда, дело поступило 17 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, апелляцию на оправдательный приговор Богдановичского городского суда подала прокуратура. На скамье подсудимых — врач акушер-гинеколог ЦРБ Богдановича Геннадий Гуськов. Во время рассмотрения дела в городском суде медика обвиняли по четырем статьям: «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Однако на последнем судебном заседании прокуратура, ранее сама утвердившая обвинительное заключение по четырём составам преступления и поддерживавшая его на протяжении нескольких заседаний, отказалась от обвинений сразу по трем статьям, поддержав только обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Гособвинение просило для медика два года ограничения свободы, но при этом, от отбытия наказания предложило освободить в связи с истечением срока давности. Приговором суда врач был оправдан.

После вынесения оправдательного приговора гособвинение его обжаловало в Свердловском областном суде. Согласно тексту апелляции, он подлежит отмене «в связи с неправильным применением уголовного закона, существенным нарушением норм УПК и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела». При этом, прокурор также просит для медика два года ограничения свободы, но от отбытия наказания считает возможным освободить в связи с истечением срока давности.