На Урале полиция проводит проверку по факту проникновения группы людей в масках на завод

Рано утром 21 ноября поступил сигнал о том, что на территорию Уральского завода горячего оцинкования проникла группа из 30 или более человек в масках. Они «нейтрализовали охрану, без применения грубой физической силы, зашли на территорию цеха и отстранили персонал от своих рабочих мест» и забаррикадировались изнутри.

Через некоторое время на территорию завода были допущены сотрудники полиции.

«Предприятие относится ко второму классу опасности, поэтому сотрудники полиции действовали слаженно и быстро: сразу организовали оцепление, оперативно сработал отдел гражданской защиты населения администрации Полевского городского округа (ПГО)», — отмечается в пресс-релизе.

Затем на объект прибыла Росгвардия, сотрудники администрации Полевского городского округа. Днем состоялось совещание с участием собственников предприятия, у которых есть взаимные претензии по поводу имущественного спора, а также представители силовых ведомств.

По словам врио начальника ОМВД России по Полевскому, по факту поступившего заявления проводится проверка.

Глава города Константин Поспелов отметил, что в споре двух хозяйствующих субъектов окончательное решение должен выносить суд.

Подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем администрации и силовых структур. Угрозы для безопасности населения не существует.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, утром во вторник утром сотрудники полиции выезжали на предприятие в Полевском, чтобы предотвратить возможные нарушения правопорядка.