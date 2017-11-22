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08:39 (мск), источник: Интерфакс

На Урале полиция проводит проверку по факту проникновения группы людей в масках на завод

Екатеринбург. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Территория Уральского завода горячего оцинкования в городе Полевском Свердловской области в настоящее время находится под охраной после инцидента с проникновением утром на территорию предприятия людей в масках, сообщается на официальном сайте администрации Полевского городского округа.

Рано утром 21 ноября поступил сигнал о том, что на территорию Уральского завода горячего оцинкования проникла группа из 30 или более человек в масках. Они «нейтрализовали охрану, без применения грубой физической силы, зашли на территорию цеха и отстранили персонал от своих рабочих мест» и забаррикадировались изнутри.

Через некоторое время на территорию завода были допущены сотрудники полиции.

«Предприятие относится ко второму классу опасности, поэтому сотрудники полиции действовали слаженно и быстро: сразу организовали оцепление, оперативно сработал отдел гражданской защиты населения администрации Полевского городского округа (ПГО)», — отмечается в пресс-релизе.

Затем на объект прибыла Росгвардия, сотрудники администрации Полевского городского округа. Днем состоялось совещание с участием собственников предприятия, у которых есть взаимные претензии по поводу имущественного спора, а также представители силовых ведомств.

По словам врио начальника ОМВД России по Полевскому, по факту поступившего заявления проводится проверка.

Глава города Константин Поспелов отметил, что в споре двух хозяйствующих субъектов окончательное решение должен выносить суд.

Подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем администрации и силовых структур. Угрозы для безопасности населения не существует.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, утром во вторник утром сотрудники полиции выезжали на предприятие в Полевском, чтобы предотвратить возможные нарушения правопорядка.

«Ситуация полностью под контролем силовиков», — подчеркнул В. Горелых.

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