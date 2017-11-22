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09:07 (мск), источник: ЕАН

Подозреваемый в убийстве пермской студентки сегодня предстанет перед судом

Молодой человек, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Прикамья Оксаны Черных, сегодня в 12:00 предстанет перед судом.

Для него будет избрана мера пресечения, сообщили ЕАН в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Юноша признался в содеянном, но мотивы преступления до сих пор не оглашены.

По данным местного портала 59.ru, подозреваемому 22 года, он познакомился с Оксаной полтора месяца назад.

Как сообщалось ранее, вечером 18 ноября Оксана Черных пошла на встречу со своим молодым человеком, о чем сказала маме, и домой не вернулась. На следующий день она не пришла и на концерт музыкальной группы, в составе которой выступала. Родственники забили тревогу.

К поискам девушки помимо полиции подключились волонтеры. Тело Оксаны было найдено вечером 20 ноября — на его местонахождение указал сам молодой человек, давая признательные показания.

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