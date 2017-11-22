Подозреваемый в убийстве пермской студентки сегодня предстанет перед судом

Для него будет избрана мера пресечения, сообщили ЕАН в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Юноша признался в содеянном, но мотивы преступления до сих пор не оглашены.

По данным местного портала 59.ru, подозреваемому 22 года, он познакомился с Оксаной полтора месяца назад.

Как сообщалось ранее, вечером 18 ноября Оксана Черных пошла на встречу со своим молодым человеком, о чем сказала маме, и домой не вернулась. На следующий день она не пришла и на концерт музыкальной группы, в составе которой выступала. Родственники забили тревогу.