Подозреваемый в убийстве пермской студентки сегодня предстанет перед судом
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Прикамья Оксаны Черных, сегодня в 12:00 предстанет перед судом.
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Прикамья Оксаны Черных, сегодня в 12:00 предстанет перед судом.
Для него будет избрана мера пресечения, сообщили ЕАН в
По данным местного портала 59.ru, подозреваемому 22 года, он познакомился с Оксаной полтора месяца назад.
Как сообщалось ранее, вечером 18 ноября Оксана Черных пошла на встречу со своим молодым человеком, о чем сказала маме, и домой не вернулась. На следующий день она не пришла и на концерт музыкальной группы, в составе которой выступала. Родственники забили тревогу.
К поискам девушки помимо полиции подключились волонтеры. Тело Оксаны было найдено вечером 20 ноября — на его местонахождение указал сам молодой человек, давая признательные показания.