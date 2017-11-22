В приморских городах края бушует циклон

Как сообщал «Югополис», со вторника, 21 ноября, на территории Кубани резко ухудшилась погода. В Краснодаре на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 22 и 23 ноября здесь ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни, ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.

Осложнилась погодная обстановка и в курортных городах. В среду, 22 ноября, в Сочи ожидается сильное похолодание, дожди, в горных районах — снегопады, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. К пятнице температура воздуха опустится до минусовой отметки, возможен снег. Городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

Вчерашний день выдался нелегким для новороссийцев. На город вновь обрушился сильный дождь. Ливневая канализация не справлялась с сильным потоком воды. Горожане в соцсетях делились фотографиями залитых водой улиц, сообщает «Наша газета».

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Новороссийцы выражали возмущение сковавшими город пробками и неработающими ливневками.

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В Анапе за вчерашний день выпала половина месячной нормы осадков, порывы ветра достигали 25 м/с.