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10:21 (мск), источник: Югополис

В приморских городах края бушует циклон

Жители курортных городов выкладывают в соцсети видео и фотографии затопленных магистралей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 759 мм рт. ст. 4 м/с

Как сообщал «Югополис», со вторника, 21 ноября, на территории Кубани резко ухудшилась погода. В Краснодаре на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 22 и 23 ноября здесь ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни, ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.

Осложнилась погодная обстановка и в курортных городах. В среду, 22 ноября, в Сочи ожидается сильное похолодание, дожди, в горных районах — снегопады, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. К пятнице температура воздуха опустится до минусовой отметки, возможен снег. Городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

Вчерашний день выдался нелегким для новороссийцев. На город вновь обрушился сильный дождь. Ливневая канализация не справлялась с сильным потоком воды. Горожане в соцсетях делились фотографиями залитых водой улиц, сообщает «Наша газета».

Во время загрузки произошла ошибка.

Новороссийцы выражали возмущение сковавшими город пробками и неработающими ливневками.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Анапе за вчерашний день выпала половина месячной нормы осадков, порывы ветра достигали 25 м/с.

На федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь под Анапой в районе поселка Пятихатки из-за ужасных погодных условий и плохой видимости с дороги снесло грузовик с прицепом. Как сообщают очевидцы, фуру занесло, но она устояла на колесах, при этом прицеп перевернулся в кювет. В результате ДТП проезд на этом участке автодороги оказался затрудненным, на трассе образовалась пробка, сообщает «Анапа Life».

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