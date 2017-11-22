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11:02 (мск), источник: ТАСС

«Гринпис» обеспокоен замалчиванием информации о выбросе рутения в Челябинской области

Выброс радиоактивного изотопа был зафиксирован в конце сентября-начале октября.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В «Гринпис России» обеспокоены сокрытием информации о выбросе радиоактивного рутения-106 в Челябинской области, а не связанной с выбросом опасностью. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Бизнес ФМ» заявил директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков.

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«Мы ни разу не говорили о серьезной опасности, о чем мы говорили, и что является опасным, — это то, что информация была замолчана, ее не сделали публичной. <…> Мы просим (у Генеральной прокуратурыю — Ред.) провести расследование не того, как произошла сама авария, а того, почему об этой аварии не стало известно. В особенности учитывая, что в двух населенных пунктах Гидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение, еще, по-моему, в двух — просто высокое загрязнение. В такой ситуации несообщение об аварии может оказаться прямым нарушением российского законодательства», — сказал Блоков.

Представитель «Гринпис» также подчеркнул опасность таких нарушений в случае возможных серьезных аварий. «Система, которая должна обеспечивать доступность такой информации, не срабатывает. И если в данном случае, ущерб нанесен, я надеюсь, не был, то в том случае, когда авария будет серьезной, после этого нет никаких гарантий, что о ней будет сообщено вовремя и приняты нужные меры», — добавил Блоков.

Выброс радиоактивного изотопа Рутений-106 был зафиксирован в конце сентября-начале октября на Южном Урале. Росгидромет опубликовал соответствующие данные во вторник, 21 ноября. В «Гринпис России» предполагают, что источником выброса могло быть производственное объединение «Маяк», расположенное в Челябинской области. В природоохранной организации заявили о намерении направить письмо в прокуратуру «с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям».

Представители производственного объединения «Маяк» отрицают, что предприятие является источником превышения содержания радиоизотопа в атмосфере.

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