«Гринпис» обеспокоен замалчиванием информации о выбросе рутения в Челябинской области
Выброс радиоактивного изотопа был зафиксирован в конце
Выброс радиоактивного изотопа был зафиксирован в конце
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В «Гринпис России» обеспокоены сокрытием информации о выбросе радиоактивного рутения-106 в Челябинской области, а не связанной с выбросом опасностью. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Бизнес ФМ» заявил директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков.
«Мы ни разу не говорили о серьезной опасности, о чем мы говорили, и что является опасным, — это то, что информация была замолчана, ее не сделали публичной. <…> Мы просим (у Генеральной прокуратурыю — Ред.) провести расследование не того, как произошла сама авария, а того, почему об этой аварии не стало известно. В особенности учитывая, что в двух населенных пунктах Гидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение, еще,
Представитель «Гринпис» также подчеркнул опасность таких нарушений в случае возможных серьезных аварий. «Система, которая должна обеспечивать доступность такой информации, не срабатывает. И если в данном случае, ущерб нанесен, я надеюсь, не был, то в том случае, когда авария будет серьезной, после этого нет никаких гарантий, что о ней будет сообщено вовремя и приняты нужные меры», — добавил Блоков.
Выброс радиоактивного изотопа Рутений-106 был зафиксирован в конце
Представители производственного объединения «Маяк» отрицают, что предприятие является источником превышения содержания радиоизотопа в атмосфере.