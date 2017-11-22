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09:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске задержали нерадивого водителя, сбежавшего с оглашения приговора

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября, ФедералПресс. В Ленинском районе Челябинска задержали автолюбителя, который четыре месяца скрывался от правоохранителей. Мужчина сбежал из зала суда, когда узнал, что за вождение в нетрезвом виде ему предстоит провести за решеткой больше года, сообщает пресс-центр регионального УФССП.

В июне за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения челябинцу назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

С оглашения приговора мужчина сбежал, в связи с чем был объявлен судьей в розыск. Поймали нерадивого водителя лишь несколько дней назад.

Судебный пристав, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который неверной походкой вышел из алкогольного магазина по улице Руставели и направился к припаркованному автомобилю.

Присмотревшись, он узнал в прохожем разыскиваемого: тот, несмотря на свое состояние, попытался сесть за руль. Окликнув его, пристав заставил его выйти из машины и, представившись, объявил о его задержании. Мужчина попытался убежать, но не получилось — ноги не несли, поэтому задержать его и передать вызванному полицейскому патрулю не составило труда.

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