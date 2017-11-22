В Челябинске задержали нерадивого водителя, сбежавшего с оглашения приговора

В июне за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения челябинцу назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
С оглашения приговора мужчина сбежал, в связи с чем был объявлен судьей в розыск. Поймали нерадивого водителя лишь несколько дней назад.
Судебный пристав, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который неверной походкой вышел из алкогольного магазина по улице Руставели и направился к припаркованному автомобилю.
Присмотревшись, он узнал в прохожем разыскиваемого: тот, несмотря на свое состояние, попытался сесть за руль. Окликнув его, пристав заставил его выйти из машины и, представившись, объявил о его задержании. Мужчина попытался убежать, но не получилось — ноги не несли, поэтому задержать его и передать вызванному полицейскому патрулю не составило труда.