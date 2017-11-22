В Челябинске задержали нерадивого водителя, сбежавшего с оглашения приговора

В июне за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения челябинцу назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

С оглашения приговора мужчина сбежал, в связи с чем был объявлен судьей в розыск. Поймали нерадивого водителя лишь несколько дней назад.

Судебный пристав, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который неверной походкой вышел из алкогольного магазина по улице Руставели и направился к припаркованному автомобилю.