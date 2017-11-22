В Ницце арестовали бывшего владельца «Уралкалия»

Бывший владелец «Уралкалия» миллиардер Сулейман Керимов прилетел из Москвы в Ниццу и неожиданно оказался в местной тюрьме. Французская полиция задержала его в понедельник, 20 ноября, прямо в аэропорту.

Бизнесмена подозревают в отмывании денег — покупки виллы на Лазурном берегу по заниженной цене для ухода от налогов.

В МИД РФ подчеркнули, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Однако французская сторона считает, что дипломатический паспорт не защищает сенатора от уголовного преследования.