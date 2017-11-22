В Ницце арестовали бывшего владельца «Уралкалия»
Французы подозревают Сулеймана Керимова в отмывании денег.
Французы подозревают Сулеймана Керимова в отмывании денег.
Бывший владелец «Уралкалия» миллиардер Сулейман Керимов прилетел из Москвы в Ниццу и неожиданно оказался в местной тюрьме. Французская полиция задержала его в понедельник, 20 ноября, прямо в аэропорту.
Бизнесмена подозревают в отмывании денег — покупки виллы на Лазурном берегу по заниженной цене для ухода от налогов.
В МИД РФ подчеркнули, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Однако французская сторона считает, что дипломатический паспорт не защищает сенатора от уголовного преследования.
С 2010 года Сулейман Керимов был владельцем пермского предприятия «Уралкалий». В конце 2013 года он продал свою долю акций предприятия бизнесменам Михаилу Прохорову и Дмитрию Мазепину.