В Казани накажут автохамов, выехавших на встречную для объезда пробки

Источник: Аргументы и факты

В середине ноябре в соцсетях появилось видео, на котором водители двух внедорожников, объезжая затор, выехали на встречную полосу. При этом один из нарушителей нецензурно оскорблял других участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД установили, что инцидент произошел 7 ноября на ул. Н. Ершова. Водителем Land Rover Range Rover оказался 44-летний мужчина, работающий в одном из охранных предприятий. 20 ноября в отношении него составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КРФоАП. Административные материалы направлены в мировой суд.