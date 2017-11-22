Амурские тигры в Приморье за год съели шесть коров

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Шесть фермеров в 2017 году материально пострадали от действий амурского тигра. Четверо из них уже получили свою компенсацию в форме «натурального» обмена. Всем им вернули коров взамен утраченных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АНО «Амурский тигр».

Как отметили специалисты центра «Амурский тигр», которые совместно с компанией «СОГАЗ» выплачивает компенсации, в основном ущерб погашается непосредственно животными или кормами для них. При этом для возмещения вреда необходимо получить заключение государственных органов о том, что животное действительно стало жертвой тигра, а не другого хищника или человека, так как иногда люди обманывают, чтобы получить выгоду.

«В этом году произошел парадоксальный случай. Фермер нарушил условия содержания коровы, в результате чего она была убита тигром. Он так дорожил своей коровой, что на ночь оставил ее в лесном массиве, — комментирует генеральный директор Центра амурский тигр Сергей Арамилев. — Согласно процедуре, мы подобрали ему животное для возмещения, но он отказался его принять. При этом стал безосновательно требовать возместить ему двух животных или заплатить деньгами в сумме, намного превышающей понесенный им ущерб. Очень жаль, что такие люди, для которых фермерское хозяйство, на мой взгляд, это лишь повод владеть участком земли, бросают тень на честных тружеников сельского хозяйства».

Процесс компенсации требует времени. Специалистам нужно подобрать быка, корову, или иное животное с хорошими племенными характеристиками, при этом приобретение животных возможно только у легальных фермерских хозяйств, которые имеют соответствующие документы, в том числе, и о ветеринарном сопровождении, и платят налоги. В этой связи процесс компенсации занимает длительный промежуток времени. Порой, до полугода.