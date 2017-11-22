В Новосибирске двое детей попали под колеса «Лады»
НОВОСИБИРСК, 22 ноября, ФедералПресс. В новосибирском Кольцово водитель сбил двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте.
НОВОСИБИРСК, 22 ноября, ФедералПресс. В новосибирском Кольцово водитель сбил двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте.
Как сообщает «Сибкрай.ru», вчера вечером водитель «Лады Гранта» сбил брата и сестру 14 и семи лет. Дети перебегали дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии дети получили ушибы и переломы. Они были госпитализированы в больницу на скорой помощи.
За рулем оказался 34-летний мужчина. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на регулируемом перекрестке улиц Профсоюзов — Чехова в Сургуте произошла авария. Инцидент произошел вечером 21 ноября, в результате аварии пострадал восьмилетний мальчик.