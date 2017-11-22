В Новосибирске двое детей попали под колеса «Лады»

Как сообщает «Сибкрай.ru», вчера вечером водитель «Лады Гранта» сбил брата и сестру 14 и семи лет. Дети перебегали дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии дети получили ушибы и переломы. Они были госпитализированы в больницу на скорой помощи.