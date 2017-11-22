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09:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске двое детей попали под колеса «Лады»

НОВОСИБИРСК, 22 ноября, ФедералПресс. В новосибирском Кольцово водитель сбил двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте.

Как сообщает «Сибкрай.ru», вчера вечером водитель «Лады Гранта» сбил брата и сестру 14 и семи лет. Дети перебегали дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии дети получили ушибы и переломы. Они были госпитализированы в больницу на скорой помощи.

За рулем оказался 34-летний мужчина. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на регулируемом перекрестке улиц Профсоюзов — Чехова в Сургуте произошла авария. Инцидент произошел вечером 21 ноября, в результате аварии пострадал восьмилетний мальчик.

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