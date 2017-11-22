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09:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири проверят данные об алкоголе в крови погибшего в ДТП подростка

В Новосибирской области прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении дела о гибели ребенка в ДТП.

Авария, в которой погиб 13-летний школьник, произошла еще 19 июня. Как сообщает РИА Новости, в крови подростка был обнаружен алкоголь.

Трагедия произошла в районе села Шагалово Коченевского района: школьник ехал на мопеде со своим товарищем и при выезде на перекресток столкнулся с двигавшейся по главной дороге иномаркой. От полученных травм подросток скончался, его спутник выжил. Позже следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту ДТП.

Это решение возмутило родственников погибшего. Они считают, что водитель, сидевший за рулем автомобиля и якобы ехавший со скоростью 60 километров в час, мог предотвратить столкновение. Кроме того, родителей подростка возмутили результаты судмедэкспертизы, выявившей в крови их сына наличие 0,34 промилле алкоголя.

— Должностные лица следственного органа приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное постановление вместе с материалами поступило в прокуратуру. Мы его изучили, нашли процессуальные нарушения, отменили и направили на дополнительную проверку, — передает информагентство слова прокурора Коченевского района Романа Кузнецова.

При этом он отметил, что к экспертным заключениям вопросов не возникает, однако прокуратура проводит дополнительную проверку по факту обнаружения в крови мальчика следов алкоголя. Как бы то ни было, выявленная токсикологической экспертизой доза считается незначительной.

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