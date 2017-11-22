В Уфе иномарка сбила 14-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Уфе утром 21 ноября произошло ДТП. Об этом сообщает участница группы БашДТП.

На перекрёстке улиц Софьи Перовской и Армавирской в 7:40 утра иномарка сбила 14-летнего мальчика. Подросток перебегал улицу по пешеходному переходу на зелёный свет. После ДТП, водитель помог встать пешеходу, а затем уехал. Сейчас ребёнок лежит в больнице.

«Моего сына сбила то ли тёмно- синяя, то ли серая иномарка. Сейчас он в больнице. До ночи лежал под капельницами, диагностировали ушиб левой почки», — рассказала мама потерпевшего.