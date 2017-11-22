Тагильчанина будут судить за тройное убийство

Преступление было совершено в ночь на 4 декабря 2016 года в квартире дома на улице Чаплыгина. 36-летний мужчина пригласил на день рождения 30-летнего брата, 36-летнего друга и 51-летнего сожителя матери. В ходе застолья последний зарезал именинника, а после избавился от свидетелей — его младшего брата и друга, который уснул в соседней комнате. Затем злоумышленник попытался замести следы — он умылся, вложил нож в руку третьей жертвы и лег спать.