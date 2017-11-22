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10:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильчанина будут судить за тройное убийство

Ему грозит пожизненное.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего рецидивиста из Нижнего Тагила. Он обвиняется в тройном убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 4 декабря 2016 года в квартире дома на улице Чаплыгина. 36-летний мужчина пригласил на день рождения 30-летнего брата, 36-летнего друга и 51-летнего сожителя матери. В ходе застолья последний зарезал именинника, а после избавился от свидетелей — его младшего брата и друга, который уснул в соседней комнате. Затем злоумышленник попытался замести следы — он умылся, вложил нож в руку третьей жертвы и лег спать.

Мужчина проснулся, когда в квартиру постучали полицейские. Сначала задержанный отрицал свою вину, но впоследствии признался в совершении преступления.

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