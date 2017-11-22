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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с 7 этажа выпала пенсионерка

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Новосибирске утром в Дзержинском районе, 22 ноября, 76-летняя пенсионерка упала с высоты седьмого этажа. Травмы, полученные при падении, оказались не совместимыми с жизнью: до приезда медиков женщина скончалась на месте. Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59.

— Женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже. В настоящий момент проводится уголовно-процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас выясняем, состояла ли она на учете в каком-либо диспансере и какое могла проходить лечение, — прокомментировал «Комсомольской правде» старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Примечательно, что в момент трагедии внутри квартиры находились родственники погибшей пенсионерки. Предпологаемых причин падения в ведомстве пока не выдвигают, «Комсомолка» следит за подробностями.

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