В Новосибирске с 7 этажа выпала пенсионерка
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В Новосибирске утром в Дзержинском районе, 22 ноября, 76-летняя пенсионерка упала с высоты седьмого этажа. Травмы, полученные при падении, оказались не совместимыми с жизнью: до приезда медиков женщина скончалась на месте. Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59.
— Женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже. В настоящий момент проводится
Примечательно, что в момент трагедии внутри квартиры находились родственники погибшей пенсионерки. Предпологаемых причин падения в ведомстве пока не выдвигают, «Комсомолка» следит за подробностями.