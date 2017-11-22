В Новосибирске с 7 этажа выпала пенсионерка

В Новосибирске утром в Дзержинском районе, 22 ноября, 76-летняя пенсионерка упала с высоты седьмого этажа. Травмы, полученные при падении, оказались не совместимыми с жизнью: до приезда медиков женщина скончалась на месте. Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59.

— Женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже. В настоящий момент проводится уголовно-процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас выясняем, состояла ли она на учете в каком-либо диспансере и какое могла проходить лечение, — прокомментировал «Комсомольской правде» старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.