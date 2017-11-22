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10:12 (мск), источник: Новости Перми

Житель Ныроба незаконно вывозил с завода аккумуляторные батареи

35-летний мужчина предстал перед судом за совершение мошенничества. Являясь начальником цеха на предприятии, он подделывал документы и забирал себе б/у оборудование.

Прикамец работал в цехе по ремонту и замене оборудования с 2015 года. В январе текущего года он решил вывезти из цеха 17 аккумуляторных батарей.

Батареи были демонтированы, их нужно было сдать в пункт приема металла как лом и отходы. Вместо этого мужчина заполнил фиктивную накладную и незаконно вывез оборудование с предприятия.

Через два месяца он вновь вывез из цеха 17 аккумуляторов.

В ходе следствия мужчина возместил материальный ущерб предприятию.

Суд назначил гражданину наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком в один год.

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