Житель Ныроба незаконно вывозил с завода аккумуляторные батареи
35-летний мужчина предстал перед судом за совершение мошенничества. Являясь начальником цеха на предприятии, он подделывал документы и забирал себе б/у оборудование.
35-летний мужчина предстал перед судом за совершение мошенничества. Являясь начальником цеха на предприятии, он подделывал документы и забирал себе б/у оборудование.
Прикамец работал в цехе по ремонту и замене оборудования с 2015 года. В январе текущего года он решил вывезти из цеха 17 аккумуляторных батарей.
Батареи были демонтированы, их нужно было сдать в пункт приема металла как лом и отходы. Вместо этого мужчина заполнил фиктивную накладную и незаконно вывез оборудование с предприятия.
Через два месяца он вновь вывез из цеха 17 аккумуляторов.
В ходе следствия мужчина возместил материальный ущерб предприятию.
Суд назначил гражданину наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком в один год.