Житель Ныроба незаконно вывозил с завода аккумуляторные батареи

Прикамец работал в цехе по ремонту и замене оборудования с 2015 года. В январе текущего года он решил вывезти из цеха 17 аккумуляторных батарей.



Батареи были демонтированы, их нужно было сдать в пункт приема металла как лом и отходы. Вместо этого мужчина заполнил фиктивную накладную и незаконно вывез оборудование с предприятия.



Через два месяца он вновь вывез из цеха 17 аккумуляторов.



В ходе следствия мужчина возместил материальный ущерб предприятию.



Суд назначил гражданину наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком в один год.