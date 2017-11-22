Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Путин ответил Земану на его слова: "Вы победили в Сирии"
В России могут ввести налог на смерть
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
СМИ: Причиной захвата Луганска назвали проукраинский заговор
В РФ о подготовке сюрприза от НАТО в Черном море
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Руслана призвала Украину «снять шаровары» – СМИ
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
10Самые дорогие в мире картины
10:20 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил «Весту»

В среду утром, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На пересечении улиц XXII Партсъезда и Свободы трамвай № 23 протаранил автомобиль «Лада Веста». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара», водитель легковушки при развороте не пропустил трамвай, в результате чего произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
США обвинили Россию в демпинге цен на стальную проволоку
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь