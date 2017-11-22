В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил «Весту»
В среду утром, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта.
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В среду утром, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта.
На пересечении улиц XXII Партсъезда и Свободы трамвай № 23 протаранил автомобиль «Лада Веста». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара», водитель легковушки при развороте не пропустил трамвай, в результате чего произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.