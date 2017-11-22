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09:33 (мск), источник: 365info.kz

Спецоперация в ЮКО: ликвидирована «нефтяная» банда

Департаментом КНБ ЮКО совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группы из 10 человек.

Источник: 365info.kz

Члены ОПГ воровали нефть, наладив систему хищения из нефтепровода «Павлодар- Шымкент» ВО «Казтрансойл». Нефть воровалась с помощью врезок в трубопроводах, которые преступники делали в разных районах Южно-Казахстанской области.

«Всего преступной группе, в состав которой входили и работники компании “КМГ — Секьюрити”, обеспечивающей охрану нефтепровода, инкриминируется более 10 фактов незаконных врезок нефтепроводов, в результате которых похищены сотни тонн черного золота. Кроме того, нарушены физические и эксплуатационные характеристики проводов, восстановление которых требует десятки миллионов тенге», — сообщает пресс-служба ДКНБ региона.

Установлено, что похищенная нефть сбывалась асфальтным и битумным заводам Шымкента и области. Также нефть контрабандой вывозилась за пределы Казахстана. В ходе силовой операции, проведенной 22 ноября, задержаны 10 членов преступной группы, изъяты орудия преступления, а также грузовая машина с полуприцепом-цистерной.

Ведется расследование по статьям «создание и руководство организованной группой, преступной организацией», «кража» и «транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения».

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