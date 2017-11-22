Спецоперация в ЮКО: ликвидирована «нефтяная» банда
Департаментом КНБ ЮКО совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группы из 10 человек.
Департаментом КНБ ЮКО совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группы из 10 человек.
Члены ОПГ воровали нефть, наладив систему хищения из нефтепровода «Павлодар- Шымкент» ВО «Казтрансойл». Нефть воровалась с помощью врезок в трубопроводах, которые преступники делали в разных районах
«Всего преступной группе, в состав которой входили и работники компании “КМГ — Секьюрити”, обеспечивающей охрану нефтепровода, инкриминируется более 10 фактов незаконных врезок нефтепроводов, в результате которых похищены сотни тонн черного золота. Кроме того, нарушены физические и эксплуатационные характеристики проводов, восстановление которых требует десятки миллионов тенге», — сообщает
Установлено, что похищенная нефть сбывалась асфальтным и битумным заводам Шымкента и области. Также нефть контрабандой вывозилась за пределы Казахстана. В ходе силовой операции, проведенной 22 ноября, задержаны 10 членов преступной группы, изъяты орудия преступления, а также грузовая машина с
Ведется расследование по статьям «создание и руководство организованной группой, преступной организацией», «кража» и «транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения».