Спецоперация в ЮКО: ликвидирована «нефтяная» банда

Источник: 365info.kz

Члены ОПГ воровали нефть, наладив систему хищения из нефтепровода «Павлодар- Шымкент» ВО «Казтрансойл». Нефть воровалась с помощью врезок в трубопроводах, которые преступники делали в разных районах Южно-Казахстанской области.

«Всего преступной группе, в состав которой входили и работники компании “КМГ — Секьюрити”, обеспечивающей охрану нефтепровода, инкриминируется более 10 фактов незаконных врезок нефтепроводов, в результате которых похищены сотни тонн черного золота. Кроме того, нарушены физические и эксплуатационные характеристики проводов, восстановление которых требует десятки миллионов тенге», — сообщает пресс-служба ДКНБ региона.