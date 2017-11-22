Иномарка в Казани сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани 67-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция Казани.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани 67-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция Казани.
ДТП произошло напротив дома № 10 по улице Академика Сахарова.
В результате случившегося школьница получила ушиб бедра и тазобедренного сустава.